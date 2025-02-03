Іспанія

Іспанський фулбек остаточно залишив ПСЖ.

Іменитий лівий захисник Хуан Бернат, який першу половину сезону провів у Вільярреалі на правах оренди, все ж остаточно розірвав трудові взаємовідносини з ПСЖ та залишився в іспанській Ла Лізі.

Утім, 31-річний іспанець не виступатиме за "жовту субмарину" — його наступним клубом став Хетафе, з яким він підписав короткостроковий контракт до літа 2025 року.

Перехід відбувся на правах вільного агента.

У поточному сезоні на рахунку Хуана Берната 339 зіграних хвилин у 12 матчах, в яких він віддав один асист.