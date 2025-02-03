Іспанський фулбек остаточно залишив ПСЖ.
Хуан Бернат, ФК Хетафе
03 лютого 2025, 23:51
Іменитий лівий захисник Хуан Бернат, який першу половину сезону провів у Вільярреалі на правах оренди, все ж остаточно розірвав трудові взаємовідносини з ПСЖ та залишився в іспанській Ла Лізі.
Утім, 31-річний іспанець не виступатиме за "жовту субмарину" — його наступним клубом став Хетафе, з яким він підписав короткостроковий контракт до літа 2025 року.
Перехід відбувся на правах вільного агента.
У поточному сезоні на рахунку Хуана Берната 339 зіграних хвилин у 12 матчах, в яких він віддав один асист.