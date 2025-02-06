Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Іспанії, який відбудеться 6 лютого, розпочавшись о 22:30.

У рамках чвертьфіналу Кубку Іспанії-2024/25 Валенсія на своєму полі прийматиме каталонську Барселону.

ВАЛЕНСІЯ — БАРСЕЛОНА

ЧЕТВЕР, 6 ЛЮТОГО, 22:30. МЕСТАЛЬЯ, ВАЛЕНСІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІГЕЛЬ АНХЕЛЬ ОРТІС АРІАС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чвертьфінальні пари Кубка Іспанії цього року видаються не такими яскравими за афішами, як би того хотілось уболівальникам, але багато хто вчора дивився за грою Андрія Луніна у воротах мадридського Реала в гостьовій грі проти Леганеса, тож можуть підтвердити, що перше враження буває й оманливим.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Ганса-Дітера Фліка. Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 1,39, тоді як потенційний успіх Валенсії оцінюється показником 7,60. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,30.

Пара Валенсія — Барселона на тлі інших — це якийсь захмарний рівень протистояння, у якого ще й історична складова суттєва наявна. Через гучні імена клубів, передусім, бо з тим, що собою наразі являють "кажани", а точніше в те, що їх перетворило "вміле" керівництво за останні роки, особливо амбіціями фанатів не прогодувати. Претендент на виліт з "елітного" дивізіону — це вже тривожний сигнал для всієї Іспанії, бо клуб, у будь-якому випадку, історичний.

Утім, сезон ще далекий від завершення, тож зарано ховати амбіції Валенсії. Команда Карлоса Корберана може боротись, і вона це довела за перший місяць нового року. Лише дві поразки — так, від тієї ж таки Барселони, причому дуже болюча (1:7), а ще від мадридського Реала ледь не на межі здобутих залікових балів (1:2), тоді як зіграно було загалом уже вісім матчів. Це дійсно можна називати прогресом, а особливо з огляду на те, які результати були до цього.

Кубок — це окрема історія для Валенсії й, поки що, щаслива. Хоча в суперниках були скромні Ельденсе (2:0) та Оуренсе (2:0), назви яких більша частина вболівальників почула чи не вперше. Барселона таким чином стає для "кажанів" першим великим іспитом, і судячи з протистояння майже двотижневої давнини, можливо, і останнім у поточному розіграші. Але це всього лишень одна гра, тож зарано робити якісь сміливі прогнози.

Бо банально ніхто не знає, яким чином каталонська Барселона підійде до цієї зустрічі. Воно, начебто, здається, що в команди Ганса-Дітера Фліка немає особливих проблем із здобуванням результатів на внутрішній арені останнім часом, але навпроти буде не той-таки Реал, тож "блаугранас" можуть й інакше налаштуватись на гру, не у вигідному для себе ключі.

Барса не програє з моменту настання Різдва, коли стались ті самі дві поразки поспіль від Леганеса (0:1) та Атлетіко (1:2), які в підсумку перевернули з ніг на голову для каталонців усі чемпіонські перегони. Вочевидь, після цього з командою була проведена ретельна бесіда, і вона знайшла в собі сили для здобуття Суперкубку Іспанії в Саудівській Аравії, після чого повернулась на батьківщину й лише одного разу втратила очки — у гостях у Хетафе (1:1).

Серед суперників у Кубку для "блаугранас" при цьому був присутнім севільський Бетіс, але швидко відлетів (1:5), тож шлях до чвертьфіналу через Барбастро перед цим (4:0) виявився напрочуд легким. А далі був той самий розгром Валенсії на власному полі й божевільні 5:4 проти лісабонської Бенфіки, які в підсумку дали можливість команді Фліка фінішувати другою в основному раунді Лізі чемпіонів. Тож, за великим рахунком, плану на сезон Барса таки неухильно дотримується й, здається, перемога Кубку Іспанії також до нього входить. А там, можливо, і ще одне El Clasico станеться.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Валенсія: Дімітрієвські — Ааронс, Таррега, Москера, Гая — Герра, Барренечеа — Лопес, Алмейда, Ріоха — Садік.

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Гарсія, Бальде — Педрі, де Йонг, Фермін — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Не зіграють: Коррея, Дуро, Фулькьє — Берналь, Крістенсен, Гаві, тер Штеген.

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