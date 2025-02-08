Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 8 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги Реал Мадрид на своєму полі прийме Атлетіко — на нас чекає мадридське дербі!

Реал Мадрид — Атлетіко

Субота, 8 лютого, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбітр зустрічі — Сесар Сото Градо

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Було б справедливо сказати, що Реал ще не повністю розкрився в цьому сезоні, але команда Карло Анчелотті очолює таблицю Ла Ліги, вийшла в півфінал Кубка Іспанії і готується до матчу плей-офф Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Місце у фіналі чотирьох кубку було забезпечено в середу ввечері завдяки перемозі над Леганесом з рахунком 3:2, а перший гол Гонсало Гарсії за клуб приніс перемогу команді Анчелотті, яка готується до першого матчу плей-оф Ліги чемпіонів на стадіоні Етіхад, наступного тижня проти Ман Сіті.

Однак "лос бланкос" не можуть дозволити собі відволіктися від Ла Ліги, особливо після того, як вони були приголомшені минулими вихідними, програвши 1:0 Еспаньйолу, і тепер столичні гіганти лише на одне очко відстають від Атлетіко, що посідає друге місце. Між Барселоною, що посідає третє місце, та лідером дивізіону Реалом лише чотири очки в захоплюючій боротьбі за титул, і "лос бланкос" вже зазнали величезної домашньої поразки від суперника, пропустивши чотири м'ячі від Барселони ще в жовтні цього року.

Дві останні зустрічі чемпіонату між Реалом та Атлетіко завершилися з рахунком 1:1, в тому числі на Ванда Метрополітано у вересні, і з таким же рахунком вони зіграли на Бернабеу в минулому сезоні. Мало хто вважав Атлетіко реальним претендентом на перемогу в Ла Лізі в цьому сезоні, але це була чудова кампанія для "червоно-білих", які пройшли до раунду плей-оф Ліги чемпіонів, а також до півфіналу Копа дель Рей.

У вівторок ввечері команда Сімеоне розгромила Хетафе з рахунком 5:0 і забезпечила собі місце в останній четвірці Кубку, а минулих вихідних перемогла Мальорку з рахунком 2:0 і набрала 48 очок у Ла Лізі, маючи в активі 14 перемог, шість нічиїх і дві поразки в 22 матчах. Цього сезону Атлетіко набрав 18 очок у виїзних матчах і зіграє з Реалом, який виграв дев'ять з 10 матчів чемпіонату на Бернабеу у сезоні-2024-25.

"Червоно-білі" вигравали титул Ла Ліги 11 разів, причому їхній останній успіх припав на 2020-21 роки, і це саме той тип матчів, які вони не повинні програти, щоб розглядатися як потенційні переможці титулу. Атлетіко фактично не зазнав поразок в останніх чотирьох матчах чемпіонату з Реалом і програв лише один з останніх шести, хоча команді Сімеоне не вдавалося виграти матч Ла Ліги на Бернабеу з лютого 2016 року.

За версією букмекерів, Реал — фаворит майбутньої гри: перемога "вершкових" оцінюється коефіцієнтом 1.92, а перемога "матрацників" — 4.10. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.65.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Чуамені, Асенсіо, Менді — Вальверде, Камавінга — Родріго, Беллінгем, Вінісіус — Мбаппе.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Сімеоне, Де Пауль, Барріос, Галлагер — Альварес, Грізманн.

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