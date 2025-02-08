Іспанія

Керманич прокоментував підписання нових виконавців.

Англійський Манчестер Сіті цьогорічного зимового трансферного вікна витратив понад 200 млн євро на підписання нападника Омара Мармуша, півзахисник Ніко Гонсалеса та захисників Абдукодіра Хусанова й Вітора Рейса.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола під час останнього інтерв’ю отримав запитання від журналістів із приводу того, що його клуб знову відзначився значними видатками, утім сам керманич має з цього приводу іншу думку.

"Великі витрати? Так ми й продали багатьох гравців за хороші гроші впродовж останніх сезонів.

За останні п'ять років ми були останньою командою в першій шістці АПЛ за чистими витратами. Навіть після того, що ми витратили в це трансферне вікно, ми значно відстаємо від Челсі, Манчестер Юнайтед, Арсеналу, Тоттенгема, і навіть Ліверпуля.

Ми багато продали за останні сезони, тому цього разу так, ми дозволили собі витратити настільки багато.

Справа з приводу фінансових порушень? Через місяць, я думаю, буде винесено вердикт і остаточний вирок, і тоді ми побачимо, чи була правильною моя думка про те, що сталось. Але, зрештою, кожен може вважати, як хоче, і робити те, що хоче", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Манчестер Сіті проведе в гостях у Лейтон Орієнт у рамках 1/16 фіналу Кубка Англії 8 лютого, о 14:15.