Іспанія

Бразильський вінгер відзначився на 10-й хвилині матчу проти Сельти.

У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги Сельта Віго зустрілася на власному полі з Реалом Бетіс.

Вже на 10-й хвилині цього протистояння новоспечений вінгер гостей Антоні, який перейшов взимку з Манчестер Юнайтед на правах оренди, відзначився голом у ворота Сельти.

Цей м'яч став для 24-річного бразильця дебютним за Бетіс, тоді як поєдинок із Сельтою — лише другою появою для гравця за клуб із Севільї.

Нагадаємо, Антоні дебютував за Реал Бетіс у матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії проти Атлетік Більбао (2:2)/