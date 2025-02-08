Іспанія

Чергова поява в старті Жирони для гравця збірної України.

На Естадіо Сан Мамес у Більбао в рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Атлетік прийматиме Жирону.

Місце в стартовому складі гостей знайшлося й для правого вінгера Віктора Циганкова, тоді як голкіпер Владислав Крапивцов залишився в запасі.

На рахунку 27-річного українця Циганкова зараз один гол і два асисти в 16 матчах усіх турнірів поточної кампанії, а 19-річний Крапивцов на полі досі не з'являвся.

Основна 11-ка Атлетіка виглядає наступним чином:

Матч Атлетік — Жирона розпочнеться о 17:15 за київським часом.