Чергова поява в старті Жирони для гравця збірної України.
Віктор Циганков, Getty Images
08 лютого 2025, 16:24
На Естадіо Сан Мамес у Більбао в рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Атлетік прийматиме Жирону.
Місце в стартовому складі гостей знайшлося й для правого вінгера Віктора Циганкова, тоді як голкіпер Владислав Крапивцов залишився в запасі.
На рахунку 27-річного українця Циганкова зараз один гол і два асисти в 16 матчах усіх турнірів поточної кампанії, а 19-річний Крапивцов на полі досі не з'являвся.
Основна 11-ка Атлетіка виглядає наступним чином:
Матч Атлетік — Жирона розпочнеться о 17:15 за київським часом.