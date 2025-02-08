Іспанія

Німець може повернутися в травні.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген має повернутися в стрій до кінця поточного сезону. Німецький футболіст отримав серйозну травму у вересневому матчі Ла Ліги проти Вільярреала.

Незабаром каталонський клуб підписав Войцеха Щесни — саме він зараз замінює тер Штегена в основі "синьо-гранатових". Згідно з даними Mundo Deportivo, у Барселоні розраховують, що 32-річний воротар повернеться в травні.

Марк-Андре тер Штеген виступає за Барселону з 2014 року.

У поточному сезоні він пропустив сім голів у семи поєдинках команди Ганса-Дітера Фліка у всіх турнірах.

Наступний матч Барселони відбудеться в неділю — суперником буде Севілья.