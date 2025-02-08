Німець може повернутися в травні.
Марк-Андре тер Штеген, Getty Images
08 лютого 2025, 23:29
Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген має повернутися в стрій до кінця поточного сезону. Німецький футболіст отримав серйозну травму у вересневому матчі Ла Ліги проти Вільярреала.
Незабаром каталонський клуб підписав Войцеха Щесни — саме він зараз замінює тер Штегена в основі "синьо-гранатових". Згідно з даними Mundo Deportivo, у Барселоні розраховують, що 32-річний воротар повернеться в травні.
Марк-Андре тер Штеген виступає за Барселону з 2014 року.
У поточному сезоні він пропустив сім голів у семи поєдинках команди Ганса-Дітера Фліка у всіх турнірах.
Наступний матч Барселони відбудеться в неділю — суперником буде Севілья.