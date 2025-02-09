Іспанія

Італієць у курсі, що це його останній сезон у складі мадридської команди.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті в курсі, що працює останні місяці в клубі. Про це повідомляє журналіст Рамон Альварес де Мон.

За даними джерела, Анчелотті знає, що Хабі Алонсо відмовився від роботи в Ліверпулі, а також не буде продовжувати контракт із Баєром через майбутнє призначення в Реал.

Нагадаємо, Анчелотті працює на посаді головного тренера «вершкових» із 2021 року. За підсумками 23 турів чемпіонату Іспанії Реал лідирує в турнірній таблиці, маючи в скарбничці 50 очок. Відрив від найближчого суперника становить лише один бал.

У наступному турі Реал зіграє в гостях у памплонської Осасуни.