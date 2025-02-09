Іспанія

Таке рішення ухвалили в каталонському клубі.

У Барселоні зробили все можливе, щоб переконати Ансу Фаті піти, однак той не змінив свого рішення. На іспанця був попит у зимове трансферне вікно — багато клубів хотіли взяти його в оренду.

Незважаючи на прохання керівництва "синьо-гранатових" розглянути пропозиції, сам Фаті твердо вирішив, що нікуди не піде. За відомостями Diario Sport, футболістові повідомили, що він не зіграє ні хвилини до кінця сезону, якщо залишиться, але того це не збентежило.

Агент Жорже Мендеш також не зміг переконати 22-річного форварда змінити рішення.

Ансу Фаті всього вісім разів з'явився на полі в поточній кампанії. З початку року Ганс-Дітер Флік випустив гравця лише одного разу — в кубковому поєдинку з Барбастро 4 січня.

Раніше повідомлялося, що Фермін Лопес не захотів залишати Барселону.