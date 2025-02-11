Іспанія

Очікується, що "вершкові" незабаром укладуть з молодим центрбеком нову угоду.

Напередодні стало відомо про те, що мадридський Реал активно працює над продовженням контракту зі своїм молодим центральним захисником Раулем Асенсіо.

Поточна угода 21-річного іспанця з "вершковими" спливає влітку 2026 року, і сторони близькі до досягнення повної згоди щодо продовження співпраці.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у поточному контракті Асенсіо з Реалом передбачений пункт про викуп за 50 мільйонів євро, але в новій угоді клаусула прописана не буде.

У цьому сезоні Рауль Асенсіо провів за першу команду Реала 21 матч у всіх турнірах, в яких він відзначився одним асистом і трьома попередженнями.