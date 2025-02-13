Іспанія

Каталонці не збираються відпускати свого вихованця.

Спортивний директор Барселони Деку висловився про переговори щодо нового контракту з вундеркіндом каталонської команди Ламіном Ямалем. Його слова наводить Barca Universal.

"У нас є ключові гравці, Ламін — один із них. Жодних обговорень щодо його трансферу не велося, ми не встановлювали ціну за Ямаля.

Жодних пропозицій не надходило, тому що ми не плануємо це питання навіть обговорювати. Ламін, безсумнівно, залишиться в Барселоні на довгі роки", — заявив Деку.