Каталонці не збираються відпускати свого вихованця.
Ламін Ямаль, getty images
13 лютого 2025, 12:52
Спортивний директор Барселони Деку висловився про переговори щодо нового контракту з вундеркіндом каталонської команди Ламіном Ямалем. Його слова наводить Barca Universal.
"У нас є ключові гравці, Ламін — один із них. Жодних обговорень щодо його трансферу не велося, ми не встановлювали ціну за Ямаля.
Жодних пропозицій не надходило, тому що ми не плануємо це питання навіть обговорювати. Ламін, безсумнівно, залишиться в Барселоні на довгі роки", — заявив Деку.
Чинний контракт гравця з клубом діє до 30 червня 2026 року з зарплатнею 1,6 млн. євро на рік.
Цього сезону Ламін Ямаль відіграв за Барселону 31 матч, забив 11 голів та віддав 14 результативних передач.