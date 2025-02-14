Іспанія

Український вінгер вийде в старті Жирони на матч 24-го туру Ла Ліги.

У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона зіграє на власному полі з Хетафе.

Тренерський штаб каталонців на чолі з Мічелом визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце для українського вінгера Віктора Циганкова.

Також зазначимо, що український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов потрапив у заявку на це протистояння.

Стартовий склад Жирони:

Жирона: Гассаніга — Лопес, Крейчі, Блінд — Мартін, Ромеу, Еррера, Гутьєррес — Циганков, Хіль — Стуані

Запасні: Карлос, Крапивцов, Хуанпе, Франсес, Ельмер Соліс Ромеро, Мартін, Порту, ван де Бек, Аспрілья, Міовські, Місехой

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Альдерете, Ріко — Терратс, Джене, Арамбаррі, Бернат — Хуанмі, Уче

Запасні: Летачек, Ньйом, Беррокаль, Сола, Сантьяго, Ожгюн Їлдирим, Перес, Родрігес, Федеріко, да Кошта, Кейта, Майораль

Матч Жирона — Хетафе відбудеться 14 лютого о 22:00 за київським часом.