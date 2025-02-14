Український вінгер вийде в старті Жирони на матч 24-го туру Ла Ліги.
Віктор Циганков, Getty Images
14 лютого 2025, 21:25
У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона зіграє на власному полі з Хетафе.
Тренерський штаб каталонців на чолі з Мічелом визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце для українського вінгера Віктора Циганкова.
Також зазначимо, що український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов потрапив у заявку на це протистояння.
Стартовий склад Жирони:
Жирона: Гассаніга — Лопес, Крейчі, Блінд — Мартін, Ромеу, Еррера, Гутьєррес — Циганков, Хіль — Стуані
Запасні: Карлос, Крапивцов, Хуанпе, Франсес, Ельмер Соліс Ромеро, Мартін, Порту, ван де Бек, Аспрілья, Міовські, Місехой
Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Альдерете, Ріко — Терратс, Джене, Арамбаррі, Бернат — Хуанмі, Уче
Запасні: Летачек, Ньйом, Беррокаль, Сола, Сантьяго, Ожгюн Їлдирим, Перес, Родрігес, Федеріко, да Кошта, Кейта, Майораль
Матч Жирона — Хетафе відбудеться 14 лютого о 22:00 за київським часом.