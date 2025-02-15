У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі приймав Валенсію.

"Кажани" наприкінці зустрічі зуміли відігратися і набрали важливий один пункт. 

Вільярреал — Валенсія 1:1
Голи: Гує, 32 -  Умар, 84

Вільярреал: Конде — Наварро, Фойт, Кошта, Кардона — Піно (Б'юкенен, 66), Гує (Комесанья, 66), Парехо, Баена — Пепе (Баррі, 75), Перес

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Таррега, Москера, Гая — Герра, Пепелу — Лопес Ногероль (Перес, 67), Алмейда (Хайме, 55), Ріоха (Мір, 77) — Дуро (Умар, 55)

Попередження: Пепе, Перес — Ногероль, Гая, Умар. 