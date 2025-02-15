Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Вільярреал - Валенсія, Getty Images
15 лютого 2025, 23:59
У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі приймав Валенсію.
"Кажани" наприкінці зустрічі зуміли відігратися і набрали важливий один пункт.
Вільярреал — Валенсія 1:1
Голи: Гує, 32 - Умар, 84
Вільярреал: Конде — Наварро, Фойт, Кошта, Кардона — Піно (Б'юкенен, 66), Гує (Комесанья, 66), Парехо, Баена — Пепе (Баррі, 75), Перес
Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Таррега, Москера, Гая — Герра, Пепелу — Лопес Ногероль (Перес, 67), Алмейда (Хайме, 55), Ріоха (Мір, 77) — Дуро (Умар, 55)
Попередження: Пепе, Перес — Ногероль, Гая, Умар.