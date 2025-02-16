Іспанія

Бразилець може залишитися в Мадриді надовго.

Бразильський вінгер Вінісіус Жуніор близький до пролонгації трудової угоди з мадридським Реалом. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 24-річний футболіст підпише з "королівським" клубом новий контракт терміном до 30 червня 2030 року. Цього тижня сторони суттєво просунулися в переговорному процесі, залишилося лише узгодити деякі суто технічні моменти нової угоди.

Чинний контракт гравця з "вершковими" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 200 млн. євро.

Цього сезону Вінісіус відіграв за Реал 31 матч, забив 16 голів та віддав 12 результативних передач.