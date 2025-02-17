Іспанія

Молодий іспанець останнім часом непогано виглядає в складі "россонері".

Керівництво італійського Мілана хоче переглянути договір з мадридським Реалом щодо універсала Алекса Хіменеса. Про це повідомляє Relevo.

Минулого літа Мілан після річної оренди викупив 19-річного іспанця за п'ять мільйонів євро. За домовленістю між клубами, Реал може повернути Хіменеса за 9 млн. євро влітку 2025 року і за 12 млн. євро у 2026-му році.

За інформацією джерела, найближчим часом керівництво італійського клубу має намір провести переговори з "вершковими", щоб переглянути ці умови. "Россонері" також готові переглянути умови контракту з гравцем зі збільшенням його зарплати.

Цього сезону Алекс Хіменес відіграв за Мілан 12 матчів.