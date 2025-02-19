Іспанія

Чи є якась інтрига?

Пресслужба іспанської Ла Ліги офіційно оголосила список із найкращих гравців турніру за підсумками поточного місяця, які потрапили до списку претендентів на відповідну нагороду.

Так, на звання найкращого гравця лютого 2025 року в чемпіонаті Іспанії поборються наступні гравці: Антоні (Реал Бетіс), Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид), Анте Будімір (Осасуна), Оян Сансет (Атлетік Більбао) та Педрі (Барселона).

Відео найкращих моментів усіх номінантів на нагороду в лютому:

Віддати свій справедливий і незаангажований голос за Антоні, новоспечену головну зірку чемпіонату Іспанії з 2 голами та 1 асистом у 3 матчах з моменту свого зимового переходу з Манчестер Юнайтед, можна за цим посиланням.