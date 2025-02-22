Іспанія

Юний португалець проводить сильний сезон.

Барселона та Манчестер Юнайтед уважно слідкують за вінгером лісабонського Спортінга Жеовані Кендою. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, представники "синьо-гранатових" вже спілкувалися з агентом футболіста і запланували нову зустріч із ним з метою обговорення потенційного переходу 17-річного таланту.

Зазначається, що Манчестер Юнайтед також проявляє серйозну зацікавленість в послугах Кенди, проте наразі між "червоними дияволами" та "левами" немає жодних домовленостей щодо цього трансферу.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Жеовані Кенда відіграв за Спортінг 39 матчів, забив два голи та віддав сім результативних передач.