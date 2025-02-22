Іспанія

Нова угода досвідченого центрбека буде розрахована до літа 2026 року.

Центральний захисник каталонської Барселони Іньїго Мартінес найближчим часом підпише новий контракт зі своїм поточном клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 33-річний іспанець та керівництво "блаугранас" досягли повної домовленості щодо продовження поточної угоди до червня 2026 року.

Зазначається, що новий контракт був узгоджений ще в січні цього року та буде офіційно оформлений та підписаний найближчим часом.

Нагадаємо, Іньїго Мартінес приєднався до "блаугранас" улітку 2023 року, перейшовши з Атлетіка Більбао на правах вільного агента.

У поточному сезоні досвідчений центрбек провів за Барселону 30 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.