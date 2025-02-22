Нова угода досвідченого центрбека буде розрахована до літа 2026 року.
Іньїго Мартінес, getty images
22 лютого 2025, 13:59
Центральний захисник каталонської Барселони Іньїго Мартінес найближчим часом підпише новий контракт зі своїм поточном клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 33-річний іспанець та керівництво "блаугранас" досягли повної домовленості щодо продовження поточної угоди до червня 2026 року.
Зазначається, що новий контракт був узгоджений ще в січні цього року та буде офіційно оформлений та підписаний найближчим часом.
Нагадаємо, Іньїго Мартінес приєднався до "блаугранас" улітку 2023 року, перейшовши з Атлетіка Більбао на правах вільного агента.
У поточному сезоні досвідчений центрбек провів за Барселону 30 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.