Іспанія

Каталонці спостерігають за ситуацією навколо бельгійця.

Вінгер Манчестер Сіті Жеремі Доку влітку може приєднатися до каталонської Барселони. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, 22-річний бельгієць незадоволений ігровим часом у складі команди Пепа Гвардіоли. Доку хоче отримувати більше ігрової практики, чим можуть скористатися "синьо-гранатові".

Зазначається, що "містяни" готові вести переговори щодо свого гравця навіть за суми трансферу, меншої за 60 млн. євро. Саме таку кількість грошей свого часу Ман Сіті сплатив Ренну за трансфер Доку.

Підкреслюється, що можливий варіант оренди з правом викупу.

У поточному сезоні Жеремі Доку провів 23 матчі за Манчестер Сіті, забив шість голів та віддав сім асистів.