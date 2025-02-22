Іспанія

Юний іспанець відзначив роботу німецького фахівця.

Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямаль висловився про головного тренера "синьо-гранатових" Гансі Фліке. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Все пішло дуже добре від самого початку. Перед тим як приїхати сюди влітку, я був на Євро і розмовляв із ним. Правду кажучи, я був дуже здивований тим, як він прив'язаний до всіх нас, як він намагається поговорити з кожним.

Флік намагається пояснити причину того, що відбувається, якщо змінює вас або ви не граєте. Та що завгодно. Він намагається пояснити. Намагається переконатися, що в нас все добре. І я думаю, що він один із найкращих тренерів, які в мене були. Досі в мене їх було не так багато, але по правді кажучи, він — на десять балів з десяти", — сказав Ямаль.

Цього сезону Ламін Ямаль відіграв за Барселону 32 матчі, забив 11 голів та віддав 15 результативних передач.