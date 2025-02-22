Австрієць може зіграти в завтрашній грі.
Давід Алаба, Getty Images
22 лютого 2025, 20:22
Під час недавнього тренування медикам довелося перемотувати щиколотку півзахиснику Дані Себальйосу.
Зрозуміло, головний тренер Реала Карло Анчелотті на суботній пресконференції отримав запитання про стан гравця.
"Себальйос у порядку, як і всі інші, хто грав в останньому матчі. Я оціню футболістів, кому потрібно відпочити. Команда покращується фізично. Завтра може зіграти Алаба. Мені потрібно буде оцінити ситуацію і прийняти рішення", — сказав Анчелотті журналістам.
У неділю, 23 лютого, Реал зіграє вдома проти Жирони. Гра стартує о 17:15.