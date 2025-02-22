Іспанія

Австрієць може зіграти в завтрашній грі.

Під час недавнього тренування медикам довелося перемотувати щиколотку півзахиснику Дані Себальйосу.

Зрозуміло, головний тренер Реала Карло Анчелотті на суботній пресконференції отримав запитання про стан гравця.

"Себальйос у порядку, як і всі інші, хто грав в останньому матчі. Я оціню футболістів, кому потрібно відпочити. Команда покращується фізично. Завтра може зіграти Алаба. Мені потрібно буде оцінити ситуацію і прийняти рішення", — сказав Анчелотті журналістам.

У неділю, 23 лютого, Реал зіграє вдома проти Жирони. Гра стартує о 17:15.