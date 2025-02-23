Іспанія

Реал упевнено обіграв Жирону з Циганковим

Команда Мічела обрала захисний малюнок гри на цей матч, але суперників так і не стримала.

Реал — Жирона, Getty images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Реал — Жирона 2:0

Голи: Модрич, 41, Вінісіус, 84



Реал: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Алаба (Камавінга, 73), Менді — Чуамені, Діас (Себальйос, 73), Модрич (Рюдігер, 85) — Родріго, Мбаппе, Вінісіус (Ендрік, 90).



Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Д. Лопес, Крейчі, Блінд — Циганков, Мартін (Хіль, 66), Ромеу (Соліс, 66), ван де Бек (Артур, 56), Гутьєррес (Міовські, 75) — Данжума (Аспрілья, 66).



Попередження: Крейчі, Соліс