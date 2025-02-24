Вінгер Ювентуса проводить сильний сезон.
Кенан Їлдиз, getty images
24 лютого 2025, 22:54
Каталонська Барселона проявляє інтерес до вінгера туринського Ювентуса Кенана Їлдиза. Про це повідомляє El Nacional.
За інформацією джерела, наразі керівництво "синьо-гранатових" вивчає можливість трансферу 19-річного турка. Підкреслюється, що "стара сеньйора" готова розглянути пропозицію щодо Їлдиза в розмірі 80 млн. євро.
Зазначається, що Барселоні необхідно продати кількох гравців, щоб вона могла придбати талановитого півзахисника Ювентуса.
Чинна трудова угода турка з Юве розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Цього сезону Кенан Їлдиз відіграв за Ювентус 38 матчів, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.