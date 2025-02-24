Іспанія

Вінгер Ювентуса проводить сильний сезон.

Каталонська Барселона проявляє інтерес до вінгера туринського Ювентуса Кенана Їлдиза. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, наразі керівництво "синьо-гранатових" вивчає можливість трансферу 19-річного турка. Підкреслюється, що "стара сеньйора" готова розглянути пропозицію щодо Їлдиза в розмірі 80 млн. євро.

Зазначається, що Барселоні необхідно продати кількох гравців, щоб вона могла придбати талановитого півзахисника Ювентуса.

Чинна трудова угода турка з Юве розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Кенан Їлдиз відіграв за Ювентус 38 матчів, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.