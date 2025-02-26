Іспанія

Барселона та Атлетіко забили вісім на двох — і це тільки їхній перший півфінал Кубка Іспанії

Команди Ганса-Дітера Фліка та Дієго Сімеоне почергово примудрились не втримати переваги в два м'ячі за ходом гри.

Барселона — Атлетіко, Getty Images

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Барселона — Атлетіко 4:4

Голи: Педрі, 19, Кубарсі, 21, Мартінес, 41, Левандовські, 74 —Альварес, 1, Грізманн, 6, Льоренте, 84, Серлот, 90+3



Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі (Фермін, 85) — Ямал, Ольмо (Гаві, 68), Рафінья (Гарсія, 85) — Торрес (Левандовські, 68).



Атлетіко: Муссо — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан (Ліно, 55) — Галлагер (Моліна, 60), Де Пауль (Корреа, 68), Барріос, Сімеоне (Мандава, 55) — Альварес, Грізманн (Серлот, 68).



Попередження: Галан, Хіменес, Барріос, Серлот