Іспанія

Турку складно стати гравцем основного складу "вершкових".

За інформацією джерела, 20-річний турок незадоволений обмеженою кількістю ігрових хвилин у поточному сезоні. Однак футболіст планує продовжити боротьбу за місце в основному складі "королівського" клубу або покинути клуб на постійній основі.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Арда Гюлер відіграв за Реал 28 матчів, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Вінгер мадридського Реала Арда Гюлер не хоче йти з іспанського клубу в оренду. Про це повідомляє Relevo.