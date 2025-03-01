Іспанія

Бразилець хоче знову грати в столиці Каталонії.

Нападник Сантоса Неймар мріє повернутися до каталонської Барселони. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, оточення 33-річного бразильця провело попереднє обговорення з Барселоною щодо потенційного переходу Неймара в стан "синьо-гранатових".

Зазначається, що повернення Неймара в Барселону є пріоритетом для нього. Підкреслюється, що має скластися безліч обставин, щоб бразильський футболіст перейшов до "блаугранас", проте це можливо.

Після повернення до Сантосу Неймар відіграв шість матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.