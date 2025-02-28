Іспанія

Бразилець не збирається уходити з Реалу.

Вінгер мадридського Реалу Вінісіус Жуніор розповів, чого хоче домогтися в якості гравця "королівського" клубу. Його слова наводить Forbes.

"Це щось особливе — грати тут так довго і в 24 роки провести свій перший матч як капітан. Це дуже важливо для мене і моєї сім'ї, після всього, через що ми пройшли, щоб потрапити сюди.

Це щось неймовірне, тому що ти ніколи не знаєш, що з тобою може трапитися, і я щасливий, що зміг увійти в історію як капітан найкращого клубу світу в півфіналі Кубка. Про це я навіть не мріяв.

Наступний матч буде 300-м, але я вже хочу провести 400-й, 500-й матчі та увійти в історію цього клубу", — сказав Вінісіус.

Цього сезону Вінісіус відіграв за Реал 34 матчі, забив 17 голів та віддав 10 результативних передач.