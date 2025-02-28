Іспанія

Уругваєць допомагає "Барсі".

Центральний захисник Барселони Рональд Араухо висловився про своє становище в каталонській команді після травми. Його слова наводить Sport.es.

"У команді, яка перемагає, мають бути чудові гравці. Не тільки 11, а й більше.

Якщо ви подивитеся на лаву запасних зараз, ви побачите, що там є хороші гравці. Я сам розумію, що я зовсім недавно майже півроку не грав.

Не потрібно бути дурним, потрібно робити все поступово, і коли тренер вирішить, що пора виходити... Я щасливий, це мене не турбує, тому що я розумію мій шлях. Коли я готовий на всі сто відсотків, тренер уже знає, що я можу дати", — сказав Араухо.

Цього сезону Рональд Араухо через травму відіграв за Барселону лише вісім матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.