Іспанія

Аргентинець хоче грати у важливих двобоях.

Нападник мадридського Атлетіко Хуліан Альварес розповів про причини відходу з англійського Манчестер Сіті. Цитує аргентинського гравця Infobae.

"Сіті" довіряв мені з моменту, як я тільки приїхав туди. Вони привезли мене в Європу з Рівер Плейт. Я зіграв багато матчів, забив багато голів, ми виграли титули. Це було ідеально.

Якби я залишився в "Сіті", то мені було б також комфортно. Я завжди кажу, що дуже вдячний клубу, але мені було потрібно щось ще. Щось всередині мене підказувало, що мені потрібен новий виклик у кар'єрі. Відчув, що в Атлетіко я міг би розвиватися краще, знайти свою найкращу версію себе як футболіста. Частково я пішов через це.

Я дійсно хочу грати в найважливіших матчах. Як вже сказав, я не зіграв у фіналі Ліги чемпіонів, не потрапивши до основного складу. У півфіналі також грав мало, хоча мені хотілося б брати участь у таких матчах. Тоді я подумав про зміну обстановки", — сказав Альварес.

Цього сезону Хуліан Альварес відіграв за Атлетіко 39 матчів, забив 20 голів та віддав 5 результативних передач.