Іспанія

Українець в старті каталонської команди.

У рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона зіграє на власному полі з Сельтою.

Тренерський штаб каталонців на чолі з Мічелом визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце для українського вінгера Віктора Циганкова.

Також зазначимо, що український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов потрапив у заявку на це протистояння.

Стартовий склад Жирони виглядає наступним чином:

Жирона: Гассаніга — Лопес, Крейчі, Блінд — Мартінес, Еррера, Ромеу, Гутьєррес — Циганков, Міовські, Хіль.

Сельта: Гуаїта — Родрігес, Мінгеса, Старфельт, Алонсо, Каррейра — Бельтран, Моріба — Лосада, Сведберг, Дуран.

Матч між Жироною та Сельтою розпочнеться о 15:00 за київським часом.