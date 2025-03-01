Іспанія

Результативна зв'язка українця та Янгеля Еррери принесла каталонцям один пункт в актив.

У рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги Жирона приймала на своєму полі Сельту, а в стартовому складі господарів вийшов вінгер збірної України Віктор Циганков.

На 21-й хвилині 27-річний український джедай відкрив рахунок у цій зустрічі, успішно відгукнувшись на передачу Янгеля Еррери.

Утім, в подальшому гостям вдалося перевернути хід протистояння на свою користь: спочатку Ікер Лосадо повернув паритет на табло ще до перерви, а вже на 51-й хвилині Маркос Алонсо реалізував пенальті та вивів Сельту вперед.

Але на 68-й хвилині настрій вболівальникам Жирони знову повернула їхня результативна зв'язка Циганкова та Еррери — цього разу вже українець відзначився асистом на Янгеля, успішно виконавши подачу з кутового.

Фінальний свисток зафіксував результативну нічию з рахунком 2:2.

Жирона — Сельта 2:2

Голи: Циганков, 21, Еррера, 68 - Лосада, 37, Алонсо, 50 (пен)

Жирона: Гассаніга — Лопес (Мело, 54), Крейчі, Блінд — Мартін, Еррера, Ромеу (Мартін, 54), Гутьєррес — Циганков (Аспрілья, 85), Хіль (Порту, 85) — Міовські

Сельта: Гуайта — Родрігес, Старфельт, Алонсо — Каррейра, Бельтран, Моріба (Жаїлсон, 85), Мінгеса — Сведберг (Гонсалес Мартінес, 17), Лосада (Лопес, 69) — Дуран (Іглесіас, 69)