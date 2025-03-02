Іспанія

Коментар захисника каталонської команди.

Захисник Барселони Рональд Араухо прокоментував велику перемогу команди над Реал Сосьєдадом. Зустріч 26-го туру чемпіонату Іспанії завершилася з рахунком 4:0.

"Я задоволений грою, яку ми провели. Ми виконали відмінну роботу і все ще лідируємо в чемпіонаті. Я радий, що мені вдалося забити і радий, що допоміг команді", — сказав Араухо після фінального свистка.

За підсумками 26 турів Барселона є одноосібним лідером Ла Ліги, маючи в активі 57 очок.

Наступним суперником каталонців у чемпіонаті стане Осасуна. Зустріч запланована на 8 березня, початок — о 22:00.