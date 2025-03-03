Іспанія

Досвідчений поляк готовий розглянути всі варіанти, проте пріоритетом залишаються виступи за "блаугранас".

Контракт вікового воротаря Войцеха Щесни з каталонською Барселоною спливає влітку 2025 року, тому існують питання щодо його майбутнього.

34-річний поляк відповів на питання, чи планує продовжувати професійну кар'єру після цього сезону, яку він хотів завершити ще минулого літа.

"Якби ви запитали мене на початку сезону, я б сказав, що точно піду з Барси в червні. Але мені подобається час, який я тут провів.... Моя сім’я щаслива, мій син любить свою школу, моїй дружині подобається бути тут… Я відкритий до усіх варіантів", — цитує слова Щесни журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Войцех Щесни провів за Барселону 13 матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив 13 голів та 7 разів відстояв "на нуль".