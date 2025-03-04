Іспанія

Аргентинець відзначився голами в двох поспіль матчах на Сантьяго Бернабеу.

В 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Мадриді Реал приймає Атлетіко.

На 32-й хвилині зустрічі центральний нападник гостей Хуліан Альварес відновив паритет (1:1), змістившись із лівого флангу в центр і шикарним обвідним ударом уразивши дальній верхній кут воріт господарів поля.

За даними OptaJose, 25-річний аргентинець став третім гравцем Атлетіко в XXI столітті, який відзначився голами в двох поспіль виїзних дербі проти Реала в усіх турнірах. Раніше це вдалося нападникам Дієго Форлану (2010) й Антуану Грізманну (2017).

Нагадаємо, 8-го лютого 2025 року "рохібланкос" із голом Альвареса поділили очки з "вершковими" (1:1) в 23-му турі Ла Ліги-2024/25.

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