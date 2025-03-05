Іспанія

Футбольний агент висловився про майбутнє свого клієнта.

Майбутнє колись талановитого вінгера каталонської Барселони Ансу Фаті залишається під великим питанням, особливо на тлі його спливаючого контракту влітку 2027 року.

Футбольний агент Жорже Мендеш, який представляє інтереси 22-річного іспанця гвінейського походження, прокоментував майбутнє свого клієнта.

"Ансу вже показав свої навички, але тепер він повинен грати більше. У Барселоні складно отримати ігровий час", — цитує слова Жорже Мендеша журналіст Фабріціо Романо.

Ансу Фаті всього вісім разів з'явився на полі в поточній кампанії. З початку року Ганс-Дітер Флік випустив гравця лише одного разу — в кубковому поєдинку з Барбастро 4 січня.

Раніше повідомлялося, що Фаті більше не зіграє за Барселону в цьому сезоні.