Футбольний агент висловився про майбутнє свого клієнта.
Ансу Фаті, Getty Images
05 березня 2025, 18:29
Майбутнє колись талановитого вінгера каталонської Барселони Ансу Фаті залишається під великим питанням, особливо на тлі його спливаючого контракту влітку 2027 року.
Футбольний агент Жорже Мендеш, який представляє інтереси 22-річного іспанця гвінейського походження, прокоментував майбутнє свого клієнта.
"Ансу вже показав свої навички, але тепер він повинен грати більше. У Барселоні складно отримати ігровий час", — цитує слова Жорже Мендеша журналіст Фабріціо Романо.
Ансу Фаті всього вісім разів з'явився на полі в поточній кампанії. З початку року Ганс-Дітер Флік випустив гравця лише одного разу — в кубковому поєдинку з Барбастро 4 січня.
Раніше повідомлялося, що Фаті більше не зіграє за Барселону в цьому сезоні.