Іспанія

Каталонці хочуть зберегти досвідченого нідерландця.

Барселона веде переговори про продовження контракту з Френкі де Йонгом. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, в лютому, спортивний директор "блаугранас" Деку зустрівся з представниками 27-річного півзахисника та зробив пропозицію щодо нової трудової угоди.

Зазначається, що каталонський клуб пропонує нідерландцю контракт на три роки із заробітною платою в 18 млн. євро на рік. У Барселоні очікують відповідь від футболіста найближчими тижнями.

Водночас новий контракт гравця не передбачає виплат, які клуб заборгував футболістові як відстрочену заробітну плату за період пандемії 2020 року.