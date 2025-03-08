Каталонці хочуть зберегти досвідченого нідерландця.
Френкі де Йонг, getty images
08 березня 2025, 00:28
Барселона веде переговори про продовження контракту з Френкі де Йонгом. Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, в лютому, спортивний директор "блаугранас" Деку зустрівся з представниками 27-річного півзахисника та зробив пропозицію щодо нової трудової угоди.
Зазначається, що каталонський клуб пропонує нідерландцю контракт на три роки із заробітною платою в 18 млн. євро на рік. У Барселоні очікують відповідь від футболіста найближчими тижнями.
Водночас новий контракт гравця не передбачає виплат, які клуб заборгував футболістові як відстрочену заробітну плату за період пандемії 2020 року.
Чинна трудова угода гравця з каталонцями розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Цього сезону Френкі Де Йонг відіграв за Барселону 28 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.