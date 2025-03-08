Італієць хоче залишитися в Мадриді.
Карло Анчелотті, getty images
08 березня 2025, 12:23
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті визначився зі своїм майбутнім. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 65-річний італійський фахівець щиро хоче продовжити тренувати Реал в наступному сезоні. Зазначається, що майбутнє тренера в Мадриді залежить від перемоги в Ла Лізі або Лізі чемпіонів.
Чинна трудова угода Анчелотті з Реалом розрахована до 30 червня 2026 року.
Після 26 турів іспанської Ла Ліги "вершкові" набрали 54 пункти та посідають третє місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючої Барселони на три очка.