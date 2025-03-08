Іспанія

Італієць хоче залишитися в Мадриді.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті визначився зі своїм майбутнім. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 65-річний італійський фахівець щиро хоче продовжити тренувати Реал в наступному сезоні. Зазначається, що майбутнє тренера в Мадриді залежить від перемоги в Ла Лізі або Лізі чемпіонів.

Чинна трудова угода Анчелотті з Реалом розрахована до 30 червня 2026 року.

Після 26 турів іспанської Ла Ліги "вершкові" набрали 54 пункти та посідають третє місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючої Барселони на три очка.