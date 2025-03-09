Іспанія

Поляк продовжить грати в столиці Каталонії.

Агент Піні Захаві, який представляє інтереси нападника Барселони Роберта Левандовські, висловився про майбутнє свого клієнта в каталонському клубі. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Роберт залишиться в Барселоні на наступний сезон, це точно на 100%. Він щасливий у клубі. У нього є контракт, якого Роберт дотримуватиметься до кінця.

Пропозиція із Саудівської Аравії? Ми її не отримували", — заявив Захаві.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року з опцією продовження ще на один сезон.

У поточному сезоні Роберт Левандовські провів за Барселону 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 34 голи та віддав 3 результативні передачі.