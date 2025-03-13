Француз травмував стегно.
Менді, Реал
13 березня 2025, 19:31
Офіційний сайт Реала виступив із заявою щодо травми захисника "вершкових" Ферлана Менді.
"Після обстеження, проведеного сьогодні медичною службою Реала, у нашого гравця Ферлана Менді діагностували травму двоголового м'яза стегна лівої ноги", – повідомляє пресслужба "королівського клубу".
Француз уже пройшов медичне обстеження. За попередніми оцінками, Менді пропустити три-чотири тижні.
В цьому сезоні у всіх змаганнях Менді оформив дві результативні передачі в 30 матчах.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко – Реал Мадрид.