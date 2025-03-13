Іспанія

Француз травмував стегно.

Офіційний сайт Реала виступив із заявою щодо травми захисника "вершкових" Ферлана Менді.

"Після обстеження, проведеного сьогодні медичною службою Реала, у нашого гравця Ферлана Менді діагностували травму двоголового м'яза стегна лівої ноги", – повідомляє пресслужба "королівського клубу".

Француз уже пройшов медичне обстеження. За попередніми оцінками, Менді пропустити три-чотири тижні.

В цьому сезоні у всіх змаганнях Менді оформив дві результативні передачі в 30 матчах.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко – Реал Мадрид.