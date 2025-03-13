Нова угода з іспанцем розрахована до літа 2026 року.
Іньїго Мартінес, ФК Барселона
13 березня 2025, 22:10
Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з захисником Іньїго Мартінесом.
Нова угода з 33-річним іспанцем розрахована до літа 2026 року.
Мартінес виступає за "синьо-гранатових" з літа 2023 року. За цей час він провів 58 матчів (три голи та чотири асисти).
Цього сезону Іньїго відіграв 33 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав чотири гольові передачі.
Після 26 ігор Барселона набрала 57 очок і посідає перше місце у Ла Лізі, випереджаючи Реал (27 матчів) за додатковими показниками.