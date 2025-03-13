Іспанія

Нова угода з іспанцем розрахована до літа 2026 року.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з захисником Іньїго Мартінесом.

Нова угода з 33-річним іспанцем розрахована до літа 2026 року.

Мартінес виступає за "синьо-гранатових" з літа 2023 року. За цей час він провів 58 матчів (три голи та чотири асисти).

Цього сезону Іньїго відіграв 33 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав чотири гольові передачі.

Після 26 ігор Барселона набрала 57 очок і посідає перше місце у Ла Лізі, випереджаючи Реал (27 матчів) за додатковими показниками.