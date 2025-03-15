Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Іспанії, який пройде 15 березня та розпочнеться о 19:30.

У рамках 28 туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі прийме одного з лідерів чемпіонату – мадридський Реал.

ВІЛЬЯРРЕАЛ — РЕАЛ МАДРИД

Субота, 15 березня, 19:30. Естадіо де ла Сераміка, Вільярреал. Головний арбітр - Хесус Хіль Мансано. Пряма трансляція на MEGOGO

Цього сезону Вільярреал може похвалитися рекордом з 12 перемог, восьми нічиїх та шести поразок у 26 матчах чемпіонату, набравши 44 очки та посідаючи п'яте місце, на п'ять очок відстаючи від Атлетіка, який зіграв на одну гру більше.

Цього сезону "жовта субмарина" стала цікавим видовищем: вони забили 48 голів, але пропустили 36, що є найбільшим показником серед восьми найкращих команд, і це може коштувати їм можливості забезпечити собі місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Команда Гарсії Тораля Марселіно вийде на цей матч після несподіваної поразки від Алавеса (0:1), що поклало край шестиматчевій безпрограшній серії. Проте цього сезону вони програли перед своїми вболівальниками лише двічі.

Вільярреал не займав місця у топ-4 вищого дивізіону чемпіонату Іспанії з сезону-2015/16, так що на кону багато, і було б величезним досягненням, якби їм вдалося здолати Реал у суботу ввечері.

"Жовта субмарина" здобула перемогу лише у шести зі своїх попередніх 52 матчів проти Реала, тож статистика явно на користь "вершкових".

Реал Мадрид вийде на цей матч після напруженої та емоційної перемоги у серії пенальті над Атлетіко у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі команда з Андрієм Луніним зіграє проти Арсеналу, в якому виступає Олександр Зінченко.

Однак Лігу чемпіонів на даний момент можна відкласти, оскільки попереду на них чекають два важливі матчі в чемпіонаті проти незручних суперників — Вільярреала та Леганеса, а потім буде матч-відповідь півфіналу Кубку Іспанії проти Сосьєдада, який запланований на 1 квітня.

"Вершкові" здобули перемогу над Райо Вальєкано (2:1) на минулих вихідних, і, набравши 57 очок у 27 матчах, посідає друге місце, поступаючись по особистим зустрічам Барселоні, проте каталонський гранд має гру в запасі.

Ці вихідні можуть вирішити можливості у боротьбі за чемпіонський титул Ла Ліги: у неділю Барселона вирушить на зустріч з Атлетіко, який посідає третє місце, а Реал точно захоче скористатися втратою очок хоча б одним із суперників.

Команда Карло Анчелотті не показувала своєї найкращої гри протягом довгих етапів цього сезону, і їм знову довелося нелегко проти Атлетіко, але їх важко списувати з рахунків через найвищий рівень їхнього складу, а також тим, чим славиться Реал – характером, коли на "вершкових" мало хто ставить.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Вільярреал: Конде — Кардона — Кошта, Камбвала, Фойт — Баена, Гує, Парехо, Піно — Перес, Пепе.

Реал Мадрид: Куртуа — Гарсія, Асенсіо, Рюдігер, Васкес — Вальверде, Беллінгем, Чуамені, Родріго — Мбаппе, Вінісіус Жуніор.

Не зіграють: Ахомаш, Морено, Феменія (?) — Карвахаль, Мілітао, Себальйос, Менді, Вальєхо (?).

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