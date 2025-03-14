Бразилець може не зіграти проти Вільярреала.
Вінісіус, getty images
14 березня 2025, 13:57
Лідер мадридського Реала Вінісіус пропустив тренування команди, повідомляє Marca.
За даними джерела, бразилець завершив дербі з Атлетіко у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із дискомфортом. Його участь у матчі із Вільярреалом у суботу під питанням.
Цього сезону бразилець забив 10 голів у 21 матчі Ла Ліги.
Матч Вільярреал — Реал відбудеться 15 березня, початок о 19:30. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua.