Іспанія

Бразилець може не зіграти проти Вільярреала.

Лідер мадридського Реала Вінісіус пропустив тренування команди, повідомляє Marca.

За даними джерела, бразилець завершив дербі з Атлетіко у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із дискомфортом. Його участь у матчі із Вільярреалом у суботу під питанням.

Цього сезону бразилець забив 10 голів у 21 матчі Ла Ліги.

Матч Вільярреал — Реал відбудеться 15 березня, початок о 19:30. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua.