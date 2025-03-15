Іспанія

Прикра ситуація для Атлетіко.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про незарахований гол з пенальті Хуліана Альвареса в серії післяматчевих одинадцятиметрових ударів в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Атлетіко — Реал Мадрид (1:0, 2:4 по пен.).

"Я не помітив ажіотажу навколо матчу. Гра закінчилася, і ми щасливі бути у чвертьфіналі. Наразі команда зосереджена на зустрічі з Вільярреалом. Це дуже складний суперник. Хочемо добре завершити сезон, а також якісно провести міжнародну паузу.

Поняття не маю, що потрібно зробити з положенням щодо двох дотиків під час пенальті, але правило є правило, його потрібно дотримуватися", — цитує Анчелотті Sport.es.