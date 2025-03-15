Іспанія

Коментар захисника мадридців.

Лівий захисник мадридського Реала Фран Гарсія висловився про успіх свого одноклубника Кіліана Мбаппе.

Дубль французького форварда приніс "вершковим" перемогу над Вільярреалом у суботньому матчі Ла Ліги (2:1).

В активі 26-річного футболіста тепер 31 забитий м'яч у 44 поєдинках за колектив Карло Анчелотті.

"Після приходу Мбаппе в Реал було багато розмов, але він неймовірний гравець, і він довів це. Я знав, що він принесе величезну користь команді. Дивно, наскільки здорово він вписався", — повідав Гарсія в інтерв'ю.

Наступний матч Реала — проти Леганеса — відбудеться 29 березня, після міжнародної паузи.