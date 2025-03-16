Іспанія

Італієць — про труднощі в команді.

Керманич мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про труднощі гравців, що виникли через напружений графік.

У середу "вершкові" вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Атлетіко в серії післяматчевих пенальті, а вже в суботу здобули виїзну перемогу в Ла Лізі над Вільярреалом (2:1).

"Мені довелося замінити Рауля Асенсіо через розтягнення литкового м'яза, а Рюдігер отримав відпочинок, бо не встиг відновитися.

Це було випробування на виживання", — сказав Анчелотті.

Наступну зустріч Реал проведе 29 березня, вже після паузи на матчі збірних. Суперником буде Леганес.