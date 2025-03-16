Італієць — про труднощі в команді.
Карло Анчелотті, getty images
16 березня 2025, 00:35
Керманич мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про труднощі гравців, що виникли через напружений графік.
У середу "вершкові" вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Атлетіко в серії післяматчевих пенальті, а вже в суботу здобули виїзну перемогу в Ла Лізі над Вільярреалом (2:1).
"Мені довелося замінити Рауля Асенсіо через розтягнення литкового м'яза, а Рюдігер отримав відпочинок, бо не встиг відновитися.
Це було випробування на виживання", — сказав Анчелотті.
Наступну зустріч Реал проведе 29 березня, вже після паузи на матчі збірних. Суперником буде Леганес.