Іспанія

На нас чекає центральний матч туру чемпіонату Іспанії.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про майбутній матч 28-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Атлетіко. Цитує німецького фахівця AS.

"Наша команда зосереджена на завтрашній грі. Ми чекаємо її з нетерпінням. З Атлетіко буде важко, але ми готові.

Я вважаю, що Атлетіко — це дуже хороша команда, вона не зводиться до трьох-чотирьох футболістів. Гра з Реалом в Лізі чемпіонів не стане проблемою для них, команда перебуває у чудовій формі, вона досвідчена. Не думаю, що це поразка сильно на неї вплине.

Ми з Атлетіко провели два чудові матчі в цьому сезоні, і Барселоні потрібно бути зосередженою від початку і до самого кінця гри. Наприкінці першого матчу ми були не такими сконцентрованими, як хотілося б, а в другому подібне відбувалося і з нами, і з суперником. Треба вирішити ці деталі. Якщо ти припускаєшся помилок, Атлетіко тебе обов'язково покарає", — сказав Флік.

Матч між Атлетіко та Барселоною відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.