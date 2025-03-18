Іспанія

Голкіпер високо оцінив гру свого клубу.

Польський воротар Войцех Щесни мав напрочуд нетривалий перший досвід виходу на футбольну пенсію, оскільки вже за місяць після офіційного оголошення про завершення кар’єри долучився до каталонської Барселони, яка терміново потребувала нового голкіпера на заміну травмованому Марку-Андре тер Штегену.

У підсумку, 34-річний виконавець став незамінним гравцем у складі "блаугранас" під орудою Ганса-Дітера Фліка та, здається, остаточно пройнявся атмосферою колективу.

"Красивий футбол — ось що мене приваблює в Барсі.

Ювентус, наприклад, зосереджений насамперед на досягненні результату, у той час як Барса — це чиста радість від футболу, якою тебе тут заражають.

Не дивно, що мільйони вболівальників знаходяться під впливом такого підходу", — заявив польський футболіст.

Щесни в цьому сезоні провів 16 матчів, пропустив 16 голів та вісім разів відіграв "на нуль".