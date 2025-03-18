Французький нападник має амбітні цілі в столиці Іспанії та не думає про свій колишній клуб.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
18 березня 2025, 22:55
Зіркового нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе запитали, чи вважає він, що ПСЖ став кращим без нього, але француз вирішив не відповідати на це питання.
"Це мене не турбує. Я дивлюся всі футбольні матчі, зокрема і гри ПСЖ. Щиро бажаю їм усього найкращого. Але зараз я зосереджений на Реалі та історичному треблі, який ми можемо завоювати.
Цього клуб ще ніколи не досягав, тож зробити це в моєму першому сезоні було б справді неймовірно. Я намагаюся ні про що інше не думати, окрім того, щоб віддати Реалу всі 150% і привезти додому усі ці трофеї", — цитує слова Кіліана Мбаппе Le Parisien.
Нагадаємо, якщо Реал Мадрид і ПСЖ подолають своїх суперників, Арсенал та Астон Віллу відповідно, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, то вони зустрінуться у наступному раунді.