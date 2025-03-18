Іспанія

Французький нападник має амбітні цілі в столиці Іспанії та не думає про свій колишній клуб.

Зіркового нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе запитали, чи вважає він, що ПСЖ став кращим без нього, але француз вирішив не відповідати на це питання.

"Це мене не турбує. Я дивлюся всі футбольні матчі, зокрема і гри ПСЖ. Щиро бажаю їм усього найкращого. Але зараз я зосереджений на Реалі та історичному треблі, який ми можемо завоювати.

Цього клуб ще ніколи не досягав, тож зробити це в моєму першому сезоні було б справді неймовірно. Я намагаюся ні про що інше не думати, окрім того, щоб віддати Реалу всі 150% і привезти додому усі ці трофеї", — цитує слова Кіліана Мбаппе Le Parisien.

Нагадаємо, якщо Реал Мадрид і ПСЖ подолають своїх суперників, Арсенал та Астон Віллу відповідно, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, то вони зустрінуться у наступному раунді.