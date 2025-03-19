Іспанія

Півзахисник Барселони розповів про поточний стан справ у клубі.

Півзахисник каталонської Барселони та збірної Іспанії Педрі після прибуття до табору національної команди задля підготовки до матчів плей-оф Ліги націй УЄФА проти Нідерландів провів спілкування з пресою щодо поточних справ у клубі та "Фурії Роха".

"Незважаючи на відставання за рахунком 0:2 проти Атлетіко в останній грі, ми знали, що у нас будуть шанси. Також це правда, що гол Левандовські одразу після другого пропущеного м’яча дуже допоміг нам.

Ми — команда, яка завжди вірить у свої шанси на перемогу і створює багато моментів. Незалежно від того, що відбувається на полі, чи ми програємо в один чи в два м’ячі, ми завжди намагаємось викластись на повну.

Приємно перемагати, відірвавшись за ходом гри, але я вважаю за краще робити це в більш розслаблений спосіб. Упевненість у собі переважує все інше.

Зараз ми досі беремо учать у всіх можливих змаганнях. Требл? Ми молоді і повинні мислити масштабно. У нас є амбіції виграти багато титулів.

Я хотів би виграти Лігу чемпіонів. Це титул, який я не вигравав, а «Барса» не піднімала його вже дуже давно.

Боруссія Дортмунд у цьому плані буде важким суперником, ми вже стикались із ними і знаємо, що вони не подарують нам перемогу. Я переконаний, що ми пройдемо до наступного етапу.

Фінал проти Реала? Я б залюбки взяв у ньому участь, чому б і ні? Ми не повинні нікого боятись.

Дата матчу проти Осасуни? Мені вся ця здається трохи дивною. Я не міг передбачити, що вони призначать матч на цю дату. Мадрид до цього скаржився на 72 години відпочинку? Це правда, що вільних дат для проведення матчу не так багато, але відсутність двох гравців, таких як Араухо та Рафінья, шкодить нам.

Я багато працював, щоб бути на цьому рівні. Я нічого не змінював у своєму харчуванні, але робота, яку я роблю на тренуваннях, змінилась. Я більше не піднімаю вагу, усе зводиться до розтяжки та занять із гумовими стрічками. Для мене це те, що працює найкраще. Зрештою, це все про те, щоб пробувати щось нове і бачити, що допомагає уникнути травм. Я більше не боюся цього робити, травми залишились у минулому.

Мені допомагає регулярна гра. Я страждаю від того, що між іграми проходить багато днів. Так я відчуваю себе більш утомленим. Я відчуваю, що зараз перебуваю в найкращому періоді своєї кар'єри.

Де Йонг? Коли у нього м'яч, він неймовірний, а я — дуже спокійний. Його передачі крізь лінію захисників — це видовище. Він — світова зірка. У нас є він і Касадо. У них різні профілі. Касадо більш позиційний і захисний. Френкі приносить багато передач через лінію захисту суперників. Залежно від матчу, ми можемо вибирати того чи іншого.

Ольмо? Я пам'ятаю, як на чемпіонаті Європи говорили, що ми не зможемо грати разом, і що у нас не дуже хороші стосунки. Ми багато сміялись над цим, тому що у нас чудові стосунки. Мені дуже подобається з ним грати. Ніхто так не читає мої думки поміж рядків, як він. Його перший дотик — це шок, і він приносить нам багато якості. У нього також є відмінне гольове відчуття, він постійно роздає гольові передачі.

Ферран? Важко говорити про когось як про гравця заміни. Ферран — це гравець, який, виходячи на поле посеред гри, дивує. У нього також є відчуття гола, хоча кажуть, що він втрачає багато моментів. І ще він постійно пресингує суперників. Він дуже ефектний гравець.

Наш атакувальний трикутник? Що я можу ще сказати? Ламін один в один із суперниками — це щось. Він, здається, ніколи не зважає на першого суперника перед собою. У пресі також сказали, що він не забиває голи. Ну, він зробив це в минулої неділі.

Левандовські — один із найкращих фінішерів в історії, а Рафа? Він робить усе на полі. Це дивовижно. Рафінья — той, хто здивував мене найбільше своєю грою. Він заслуговує на це за те, як він працював, щоб потрапити сюди. Як капітан, він весь у роботі. Він завжди хоче багато працювати.

Коли ти бачиш, як хтось викладається на повну, як він, біжить і пресингує, це заразливо для всієї команди. І це дуже добре.

Наша перша розмова з Куманом? Він тоді щойно приїхав, і ми зустрілись у готелі. Я підійшов до нього, щоб поговорити, а він такий: "Хто це?" Він сказав, що не бачив мою гру достатньо багато разів, і що я повинен довести йому, що заслуговую залишитись у першій команді. Через кілька днів він викликав мене до свого кабінету, щоб сказати, що я залишаюсь. Перше, що я тоді зробив, — зателефонував родині.

Завжди є такі речі, якими хочуть тебе скомпрометувати, що ти постійно гуляєш по ночах. Ніхто в клубі ніколи не говорив мені нічого про те, що мене хочуть продати. Якщо хтось думає, що я занадто багато гуляю вночі, вони можуть прийти до мене додому, і їм буде нудно дивитись, чим я там займаюсь.

У мене досі хороші стосунки з Хаві. Усі кажуть, що я кидаю в нього дротики через пресу, але це неправда. У нас хороші стосунки, я не маю нічого проти нього. Коли я кажу, що ми тренуємось по-різному, це не спосіб напасти на нього або принизити його. Зовсім ні.

Це правда, що зараз із Фліком ми хочемо бути фізично сильними, ми пресингуємо впродовж 90 хвилин і добре тримаємо лінію захисту. Це фірмова риса Фліка. Коли він повинен бути серйозним, він стає дуже серйозний. А коли ми жартуємо, то він перший, хто сміється. Він також дуже уважний до тих, хто не грає. Він дуже контактна людина.

Коли люди говорять про Золотий м'яч для мене, приємно, що вони мене цінують. Я вважаю за краще вигравати титули з командою, і якщо це станеться, тим краще. Бути серед номінантів — це вже мрія.

Збірна Іспанії? Коли багато хто з нас приїхав сюди вперше, люди нам не довіряли. Тепер усі дивляться на нас по-іншому. Виграні титули додають упевненості, і ти завжди хочеш більшого. Зараз ми думаємо лише про Лігу націй. Ми хочемо повторити нашу перемогу в цьому турнірі. Ми зосереджені на сьогоденні і не думаємо про чемпіонат світу", — заявив іспанський виконавець.

Матчі проти Нідерландів для Іспанії відбуватимуться у Роттердамі та Валенсії 20 та 23 березня відповідно.