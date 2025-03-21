Бразилець міг покинути каталонців влітку 2024 року.
Рафінья, getty images
21 березня 2025, 15:57
Вінгер Барселони Рафінья Діас розповів, що міг залишити команду влітку 2024 року.
"Я думав про відхід із Барселони після Кубка Америки, тому що мені було некомфортно психологічно. Флік зателефонував мені і попросив приїхати на тренування, тому що він хотів поговорити зі мною і розраховував на мене. Це був поворотний момент", — наводить слова Рафіньї Barca Universal.
Рафінья виступає за Барселону з 2022 року. Чинний трудовий договір 28-річного бразильця з "синьо-гранатовими" розрахований до 2027 року.
У поточному сезоні він з'явився на полі в 42 зустрічах у всіх турнірах, забив 27 м'ячів і став автором 20 результативних передач.