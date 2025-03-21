Іспанія

Бразилець міг покинути каталонців влітку 2024 року.

Вінгер Барселони Рафінья Діас розповів, що міг залишити команду влітку 2024 року.

"Я думав про відхід із Барселони після Кубка Америки, тому що мені було некомфортно психологічно. Флік зателефонував мені і попросив приїхати на тренування, тому що він хотів поговорити зі мною і розраховував на мене. Це був поворотний момент", — наводить слова Рафіньї Barca Universal.

Рафінья виступає за Барселону з 2022 року. Чинний трудовий договір 28-річного бразильця з "синьо-гранатовими" розрахований до 2027 року.

У поточному сезоні він з'явився на полі в 42 зустрічах у всіх турнірах, забив 27 м'ячів і став автором 20 результативних передач.